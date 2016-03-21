Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Ракицкий пропустит около месяца из-за травмы

Глава медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко прокомментировал ситуацию с повреждением защитника Ярослава Ракицкого для Футбол 24.

"Есть повреждение мениска. Лечение будет консервативное – обойдется без операции. Восстановление может занять до месяца, может, он восстановится чуть раньше", - сказал Глущенко.

Таким образом, Ярослав Ракицкий пропустит не только товарищеские матчи сборной Украины с Кипром и Уэльсом (24 и 28 марта), а также первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Браги", который состоится 7 апреля в Португалии. Участие в ответном матче ЛЕ, который пройдет 14 апреля во Львове, также под большим вопросом.

Как сообщал УНИАН, Ярослав Ракицкий получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Андерлехт" - "Шахтер".