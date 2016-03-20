Премьер-лига: "Днепр" обыграл "Карпаты", "Динамо" сильнее "Зари"

В воскресенье завершился 19-й тур украинской футбольной Премьер-лиги, где в рамках игрового дня донецкий "Олимпик" сыграл вничью с луцкой "Волынью" - 1:1, львовские "Карпаты" на своем поле проиграли днепропетровскому "Днепру" - 0:1, а киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю - 1:0.

В центральном матче тура в Киеве, где встречались первая и третья команды текущей турнирной таблицы, "Заря" на протяжении 75 минут удерживала равновесие в противостоянии с "Динамо", но за 15 минут до конца игры пропустили гол. Массированная атака "Динамо" завершилась тем, что Андрей Ярмоленко забросил мяч на Жуниора Мораеса в штрафную, у бразильца первая попытка пробить не прошла, но со второй Мораес сумел протолкнуть мяч в дальний угол ворот - 1:0.

В игре "Олимпик" - "Волынь", состоявшейся в Киеве, все решилось в течение первых 10-ти минут второго тайма. Счет открыл игрок "Олимпика" Иван Матяж, а спустя 3 минуты Владимир Полевой выровнял положение - 1:1.

А во Львове хозяевам поля вновь не повезло в игре с одной из ведущих команд украинского футбола. Неделю назад львовяне вели в счете в игре с киевским "Динамо", но в итоге проиграли со счетом 1:2. Сегодня игроки "Карпат" на протяжении получаса на равных играли с "Днепром", а решающий эпизод игры случился на 62-й минуте. После навеса в штрафную от Евгения Шахова его партнер Роман Зозуля принял мяч и пробил в угол ворот - 0:1.

Таким образом, лидером турнирной таблицы остается "Динамо" - 52 очка, у "Шахтера" - 49, "Зари" - 38, "Днепра" - 34 балла.

20-й тур УПЛ состоится 1-3 апреля. Двухнедельный перерыв связан с играми национальных сборных. В частности, два матча проведет команда Украины, которая ведет подготовку к Евро-2016.