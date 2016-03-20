Премьер-лига, 19-й тур, "Динамо" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит центральный матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает луганскую "Зарю".

Встречаются команды, которые занимают 1-е и 3-е места в турнирной таблице.

На этой неделе киевляне завершили выступления в еврокубках и могут полностью сосредоточиться на национальных турнирах. И если ответная игра четвертьфинала Кубка против "Александрии" состоится еще не скоро (6 апреля), то в чемпионате у команды каждый матч и каждое очко буквально "на вес золота". Ведь "Шахтер" дышит в спину, а впереди у команд еще очная игра. Учитывая тот факт, что в первом круге киевляне прооиграли "Шахтеру" с крупным счетом 0:3, команде стоит позаботиться о том, чтобы не терять очки до очного противостояния.

В свою очередь, "Заря" впервые с 70-х годов прошлого столетия претендует на медали чемпионата страны. Если в прошлом сезоне "потолком" луганчан стало 4-е место, то сейчас в борьбе с "Днепром" за место в тройке лучших луганчане выглядят фаворитами. Но, это предусматривает стабильно классную игру. И очки терять команда не имеет права, также как и "Динамо".

Фаворитом игры является киевская команда.

На котировках букмекерских контор на победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 1,33 к 1, в то время как на ничью - 4,44 к 1, а на победу "Зари" - 8,74 к 1.

Матч "Динамо" - "Заря" начнется на НСК "Олимпийский" в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".