Премьер-лига, 19-й тур, "Карпаты" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают днепропетровский "Днепр".

Встречаются команды, которые на данный момент занимают 7-е и 4-е места в турнирной таблице.

Это второй подряд матч (после игры "Карпаты" - "Динамо" Киев), которую львовяне проводят на ультрасовременной "Львов-Арене", построенной специально к Евро-2012, а не на стадионе "Украина", расположенном в центре города.

Львовяне в предыдущем матче с "Динамо" долго вели в счете и потерпели досадное поражение в самой концовке - 1:2. Тем не менее, хозяева могут занести себе в актив игру с лидером и действующим чемпионом Украины.

В свою очередь, испытывающий большие проблемы с составом "Днепр" неделю назад выдал фееричный матч против другого отечественного гранда - донецкого "Шахтера" - разгромив соперника, 4:1.

В сегодняшнем противостоянии "Днепр", ведущий борьбу за бронзовые медали национального первенства, будет фаворитом.

На котировках букмекерских контор на победу "Карпат" ставки принимаются из расчета 4,80 к 1, в то время как на ничью - 3,43 к 1, а на победу "Днепра" - 1,69 к 1.

Матч "Карпаты" - "Днепр" начнется во Львове в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".