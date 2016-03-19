Премьер-лига, 19-й тур, "Черноморец" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает "Александрию".

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 13-е и 6-е места, соответственно.

Обе команды после зимы еще не выигрывали, что добавляет значимости предстоящему матчу. Такие показатели все же более положительно могут восприниматься в Александрии, ведь и кубковая ничья с «Динамо», и выездной раздел очков со «Сталью» не вызвали никаких нареканий к футболистам. Несколько хуже отзывы о домашних 0:0 против «Олимпика», однако и здесь подопечные Владимира Шарана не проиграли. А победы они, несомненно, заждались.

«Черноморец» еще даже не забивал после выхода из отпуска, и родные стадион с публикой должны помочь положить конец такому положению вещей. К тому же одесситы в обеих встречах на собственной территории с "Александрией" побеждали с одинаковым счетом 2:1, тогда как на поле противника уже есть полный набор результатов. Дополнительным стимулом «морякам» будет служить последнее место среди тех команд, которые продолжают играть после снятия с турнира «Металлурга». Гости попытаются продлить рекордную для себя в элите 5-матчевую беспроигрышную серию.

Игра первого круга завершилась со счетом 0:0.

На котировках букмекерских контор шансы команд оцениваются приблизительно одинаково. На победу "Черноморца" ставки принимаются из рассчета 2,85 к 1, на ничью - 2,96 к 1, а на победу "Александрии" - 2,49 к 1.

Матч "Черноморец" - "Александрия" начнется в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.