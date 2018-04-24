Украина в еврокубках: в трех шагах от второго евротрофея

Если киевское «Динамо» прогнозируемо огорчило своих болельщиков и выбыло из борьбы в главном еврокубке, то донецкий «Шахтер», также прогнозируемо, вышел в четвертьфинал. И, судя по уровню игры, демонстрируемому командой уже ранней весной, может замахнуться на второй в своей истории (и истории независимой Украины) еврокубок.

Киевское «Динамо», проиграв еще три недели назад английскому «Манчестер Сити» в первом матче на своем родном НСК «Олимпийский» - 1:3, практически лишилось шансов на проход в дальнейшую стадию соревнований. А в ответном матче подопечные Сергея Реброва так ничем и не удивили англичан, попутно, не сумев порадовать и собственных болельщиков. В отличие от горняков, которые с таким же счетом на «Львов-Арене» повергли скромную бельгийскую команду, а затем не испытывали никаких проблем в ответном матче в Брюсселе. Более того, даже забили гол в самой концовке игры, завоевав победу и столь необходимые очки в копилку Украины для рейтинга УЕФА. А впереди у «Шахтера» отличная перспектива пройти в полуфинал в виде португальской «Браги», с которой команда не так давно играла в Лиге чемпионов и дважды обыграла оппонента.

«Шахтер»: результат продуктивного межсезонья

«Если раньше мы делали ставку на технику, то теперь на первый план выходит организация игры», - это ключевой тезис Мирчи Луческу после ухода Алекса Тейшейры и длительной дисквалификации Фреда.

Всю зиму многочисленные эксперты ломали голову, кто же заменит этих бразильцев, без которых еще совсем недавно «Шахтер» было трудно даже представить. Номинально их заменили Малышев и Коваленко, но, по сути, весной мы увидели совсем другую команду.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Волей случая в середине поля у «Шахтера» сформировалась пара опорников Степаненко-Малышев. Раньше было принято считать, что эти полузащитники оборонительного плана дублируют друг друга и не могут находиться на поле одновременно. У Луческу практически всегда одним из опорников был чистый разрушитель (Тимощук, Левандовски, Хюбшман, Степаненко), а вторым – созидательный игрок, который может качественно начинать атаки (Фернандиньо, Фред). Да, с началом атак у Степаненко и Малышева пока «не очень», но со своей оборонительной работой они справляются хорошо. В том, что три из четырех еврокубковых матча 2016 года Шахтер завершил на ноль, их большая заслуга.

Однако самый главный вопрос звучал так: кто заменит Тейшейру? По факту, его заменил Коваленко, но уже сейчас понятно, что Луческу решил заменить своего лидера коллективно. С уходом Тейшейры значительно возросла роль Тайсона, с каждым матчем прибавляет Коваленко. Значительно больше игрового времени получают Эдуардо и Нем. Постепенно подключаются к основному составу совсем молодые Старухин и Ателькин.

Отдельно нужно сказать о Тайсоне. Дело не только в том, что его функциональные обязанности на поле значительно расширились. Видно, что к нему теперь совсем другое отношение в клубе. О Тайсоне много говорит не только Луческу. Его постоянно нахваливают Гендиректор клуба Сергей Палкин и партнер на поле, капитан команды Дарио Срна. Иногда даже складывается впечатление, что Шахтер готовит на продажу очередную бразильскую звезду, создавая вокруг Тайсона соответствующее информационное поле. Вместе с тем, нужно признать, что все комплименты Тайсон отрабатывает сполна. Он действительно на глазах превращается в нового лидера «Шахтера». Которого, как раз, продавать и не надо.

Нужно признать, что обоих своих соперников в плей-офф Лиги Европы «Шахтер» прошел уверенно и с достаточно большим запасом. Вместе с тем, нельзя не отметить, что и «Шальке», и «Андерлехт», идеально подходили «Шахтеру» стилистически. Они относятся к тем командам, которые играют сами и позволяют играть сопернику. Это было очень удобно для «Шахтера», переживающего переходной период. Несмотря на молодость некоторых исполнителей, горняки – команда опытная. В этом компоненте донецкий коллектив значительно превосходил и немцев, и бельгийцев. Что уж говорить о Луческу, для которого его коллеги из Шальке и Андерлехта даже не студенты. В лучшем случае – школьники-старшеклассники. И, как и подобает наставнику, чисто по-тренерски Луческу выиграл оба противостояния в одну калитку.

Опытнейший румын прекрасно понимает, что «Шахтер» больше не может играть в свой фирменный футбол. Для этого у команды нет необходимого набора футболистов. Если раньше «Шахтер» почти всегда играл от себя, навязывая свою волю сопернику, то теперь Луческу все чаще подстраивается под оппонента. Все чаще «Шахтер» опирается не на свои сильные стороны, а на слабые места противника. Но это ни в коем случае не свидетельство слабости горняков. Скорее – это признак класса. На такую перестройку способен далеко не каждый, но без нее «Шахтер», в его нынешнем состоянии, не будет эффективным. А ведь команда продолжает демонстрировать свою эффективность даже несмотря на регулярные кадровые потери и отсутствие качественной подпитки извне.

В этом смысле очень важно, останется ли Мирча Луческу у руля команды по завершении нынешнего сезона. Многие говорят, что расставание Луческу и «Шахтера» – вопрос практически решенный. Однако, похоже, решение еще не принято. Судя по всему, клуб попытается оставить румына и сделает для этого все возможное. Да и сам Луческу десять раз подумает, прежде чем променять «Шахтер» на какой-то условный «Галатасарай» или «Фенербахче». Там, в «горячем» турецком чемпионате, ты можешь вылететь с работы после серии из трех неудачных матчей. Примеров тому множество. Достаточно вспомнить, как Луис Арагонес, только что выигравший чемпионат Европы со сборной Испании, не продержался в «Фенербахче» и полугода. Здесь же тебя уважают и ценят, с тобой считаются. Авторитет Луческу в клубной системе «Шахтера» огромен.

Да и «Шахтер» без Луческу представить очень сложно. Намного сложнее, чем без Фернандиньо или Мхитаряна, Виллиана или Тейшейры. Как правило, большие клубы очень сложно переживают расставание с тренером, проработавшим так долго на одном месте. Достаточно посмотреть, как уже несколько лет вдалеке от элиты английского и европейского футбола находится «Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона. Кстати, «манкунианцы» выбыли из борьбы в Лиге Европы накануне, уступив, по сумме двух матчей, «Ливерпулю» в то самое время, когда «Шахтер» обыгрывал «Андерлехт» в Брюсселе.

Пока же, главным на повестке дня у горняков стало противостояние с португальской «Брагой» в четвертьфинале Лиги Европы. И здесь вновь приходится констатировать тот факт, что со жребием горнякам повезло. Более удобного соперника, в компании с английский «Ливерпулем», немецкой «Боруссией» и действующем обладателем трофея – испанской «Севильей», трудно было бы подобрать.

Накануне «Брага» разгромила турецкий «Фенербахче» (4:1), с лихвой покрыв гостевое поражение недельной давности со счетом 0:1 и пройдя в четвертьфинал. Тем не менее, назвать эту команду очень опасным соперником нельзя даже с натяжкой. В конце концов, команда ни разу не становилась даже чемпионом Португалии, а в еврокубках добилась серьезного результата лишь однажды, в сезоне 2010/11, дойдя до финала Лиги Европы и обыграв, попутно, в ¼ финала плей-офф киевское «Динамо» под руководством российского специалиста Юрия Семина. Кстати, в том сезоне и состоялась единственная на данный момент встреча сегодняшних соперников. «Шахтер» тогда дважды обыграл «Брагу» - 1:0 и 3:0 – и, кстати, дошел до четвертьфинала. В группе подопечные Мирчи Луческу заняли первое место, обойдя в таблице лондонский «Арсенал», а в 1/8 финала одолели грозный римский «Лацио» с общим счетом 6:2. И только в четвертьфинале были биты «Барселоной». Согласимся, достижение куда более значимое, чем у «Браги».

В летнее межсезонье-2015 «Брага» продала игроков на 25 млн. евро, а самой дорогостоящей покупкой оказался трансфер ценой в 750 тысяч. Это обычная практика для португальских клубов, старающихся заработать на футболе. Вот только на спортивных результатах команды в этом сезоне такая разница отражается не самым лучшим образом. В отличие от Лиги Европы, в национальном первенстве Португалии «Брага» идет на 4-м месте (47 очков), значительно уступая местным «грандам» - «Бенфике» (64), «Спортингу» (62) и «Порто» (58).

Наконец, ответный матч горняки проведут дома. И это еще одно преимущество украинской команды, которая благодаря такому жребию может уверенно выходить в полуфинал турнира.

«Динамо»: встреча с предсказуемым исходом

«Манчестер Сити» в декабре, когда стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, и «Манчестер Сити» в феврале-марте, когда, собственно, и состоялось противостояние с киевским «Динамо», - далеко не одно и то же. С тех пор многое изменилось. МанСити не только потерял реальные шансы выиграть чемпионат Англии, но и вылетел из национального Кубка. Да, между двумя матчами с Динамо горожане завоевали Кубок лиги, но этот трофей, даже по английским меркам, котируется очень низко, да и для клуба масштаба МанСити это очень слабое утешение.

Что же случилось с горожанами? Едва ли не главной причиной манчестерских неудач эксперты называют решение руководства клуба о перестановках на тренерском мостике. Контракт с нынешним наставником Мануэлем Пеллегрини было решено не продлевать, и он покинет Манчестер летом. А место чилийца займет экс-наставник «Барселоны», а ныне тренер не менее одиозной немецкой «Баварии» Хосеп Гвардьола. Об этом было официально объявлено в январе, и, как и следовало ожидать, на результатах команды такие известия отразились не лучшим образом.

Дело не в том, что кому-то не нравится Гвардьола, а кто-то очень расстроился в связи с уходом Пеллегрини. Дело в том, что команда оказалась в довольно неопределенной ситуации, когда многие начали думать не о сегодняшней игре, а о том, что же будет летом. Не секрет, что требования Пепа к своим подопечным довольно специфические, и кое-кому придется подумать о новом месте работы. Как говорят, первым на выбывание стоит Яя Туре, который не сработался с Гвардьолой еще в «Барселоне», но который является одним из главных авторитетов МанСити. А если в «подвешенном» состоянии оказывается один из лидеров, это не может не сказываться на игре всей команды. Собственно, с МанСити это и случилось.

Вся эта предыстория к тому, что в феврале шансы «Динамо» на четвертьфинал выглядели значительно выше, чем это было в декабре. Более того, руководство киевского клуба добилось отмены санкции УЕФА по болельщикам, и домашний матч киевляне провели при полных трибунах. Перед ним и вовсе шансы соперников расценивались как равные. Однако сыграть с МанСити на равных динамовцам не удалось… Точнее, подопечные Сергея Реброва вчистую проиграли сопернику только первый тайм домашнего поединка, а остальные три тайма в этом противостоянии прошли на равных. Но и этого оказалось достаточно, чтобы британский клуб победил без особых шансов для соперника. Да и кто знает, как бы выглядел МанСити в домашней игре, если бы не столь убедительная победа в киевской встрече? Да, в родных стенах команда Пеллегрини сыграла по счету, но она это полностью заслужила своими действиями в Киеве.

А что же «Динамо»? Было понятно изначально: чтобы пройти в четвертьфинал, киевляне должны показать свой максимум или даже больше. К сожалению, показать весь свой потенциал в противостоянии с МанСити киевляне не сумели. Помешали неуверенность, мандраж, огромное число ошибок. Одним словом, МанСити банально оказался гораздо выше классом. Как известно, в некоторых случаях класс меркнет перед порядком, однако порядка в киевской игре у «Динамо» как раз и не наблюдалось.

Тем не менее, этот евросезон однозначно пойдет «Динамо» в актив. Впервые с 1999 года команда сыграла в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне хорошо выглядели в групповом турнире, где ни в чем не уступали «Челси» и «Порту», в итоге, превзойдя португальцев. А тель-авивский «Маккаби» тут вообще не в счет. Как и «гранды», киевляне легко одолели соперника из Израиля.

Можно абсолютно уверенно утверждать, что, с приходом Сергея Реброва, команда сделала большой шаг вперед. Достаточно посмотреть на результаты. Во-первых, «Динамо» после долгого перерыва снова стало чемпионом Украины. Во-вторых, результаты команды в еврокубках тоже улучшаются с каждым годом.

В первом сезоне Реброва динамовцы дошли до четвертьфинала Лиги Европы, обойдя по дороге «Генгам» и «Эвертон» и оступившись на «Фиорентине». И вот теперь долгожданный прорыв в Лиге чемпионов, где «Динамо» впервые за много лет выступило достойно не только по игре, но и по результату. И это при том, что многие из подопечных Реброва дебютировали в Лиге чемпионов. Для Рыбалки, Сидорчука, Буяльского матчи подобного антуража и накала в диковинку. У них совершенно не было опыта выступлений на подобном уровне. Теперь же он есть. А вместе с ним, есть все основания надеяться, что для нынешнего «Динамо» это далеко не потолок, а только начало восхождения новой команды.

И даже если летом «Динамо» все-таки расстанется с Андреем Ярмоленко, это не станет трагедией. Достаточно посмотреть, как на потерю своих лучших исполнителей реагирует «Шахтер».

Кирилл Стадниченко