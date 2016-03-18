Игроки "Шахтера": "Брага" - это неплохой вариант

Своего соперника по 1/4 финала Лиги Европы футболисты донецкой команды узнали в самолете, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Командир воздушного судна, доставлявшего команду из Брюсселя в Киев, объявил о жребии практически сразу, как только он определился. Первая реакция «горняков» была такой.

Ярослав Ракицкий, защитник «Шахтера»:

– Было предчувствие, что попадется «Брага». Даже поспорил с Васей Кобиным, который ставил на «Ливерпуль». Хотя по большому счету не имеет значения, кто соперник. Если мы хотим дойти до финала и там победить, нужно смотреть на свою игру. Помню наши матчи с «Брагой» (в Лиге чемпионов сезона 2010/11 ). Это техничная, быстрая команда. Судя по нарезке моментов, которую я видел, португальцы сейчас играют в таком же стиле. Есть техничные ребята, которые могут самостоятельно решить исход матча. «Шахтер» же меняется каждый год, сейчас у нас более молодой состав, в команде много воспитанников Академии. Португальцы делают ставку на технику. Мы тоже, но у нас есть и техника, и бойцовские качества! Тот же Саша Кучер – боец. Конечно, его отсутствие – большая потеря для «Шахтера». Но, как говорит Мирча Луческу, незаменимых не бывает. Надо выполнять свою работу и добиваться положительного результата. Сейчас Мистер дал нам несколько выходных. Наверное, тренер чувствует, что мы готовы, и доверяет нам. Отдых, конечно, нужен – и психологический, и физический. Восстановимся и совсем скоро вернемся с новыми силами!

Александр Кучер, защитник «Шахтера»:

– Я пока не смотрел матчи «Браги» в нынешней Лиге Европы, поэтому тяжело сразу оценить ее сильные и слабые стороны. Для нас это неплохой вариант, но нельзя забывать, что «Брага» дошла до стадии четвертьфинала, это непростой соперник. Все португальские команды хорошо готовы физически и технически. Они настырные, неуступчивые, агрессивные и всегда ведут борьбу до конца. Поэтому нам предстоят непростые и интересные матчи. Я помню встречи с «Брагой» пять с половиной лет назад: в то время там играл Матеус, у команды была очень серьезная линия нападения! Тогда португальцы до последнего тура сражались в группе Лиге чемпионов. Они очень неплохо играли дома и победили «Арсенал». Кстати, в нашем составе есть и бывший футболист «Браги» – Исмаили… Надо готовиться, и очень серьезно. Непростое будет противостояние.

Как сообщал УНИАН, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой в соперники донецкому "Шахтеру" досталась португальская "Брага". Первый матч горняки проведут в гостях, а ответный и решающий - во Львове.

Матчи пройдут 7 и 14 апреля.