Гендиректор "Шахтера": "Брага" – очень серьезный и сильный коллектив

Генеральный директор «Шахтера» в интервью каналу «Футбол 1» прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы.

"Хорошо, что нам не попались «Ливерпуль» или дортмундская «Боруссия». Если же говорить в целом, то на данном этапе все соперники достаточно серьезные. В подтверждение тому «Брага» вчера выиграла у «Фенербахче» со счетом 4:1. Сегодня это очень серьезный и сильный коллектив", - отметил Палкин.

"Наши амбиции всегда были самыми большими. Наша задача – попасть в финал и там победить. Мы сегодня делаем все для этого, прилагаем максимум усилий. И надеюсь, что фортуна будет на нашей стороне", - добавил гендиректор.

"В такое сложное время, когда нашим болельщикам нужен глоток свежего воздуха... Важно показать, что на самом деле есть свет в конце тоннеля. Мы играем ради них. И хотим, чтобы в нашей стране все было хорошо, чтобы мы как можно быстрее вернулись к миру, а наша команда – в Донецк", - подытожил Сергей Палкин.

Как сообщал УНИАН, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой в соперники донецкому "Шахтеру" досталась португальская "Брага". Первый матч горняки проведут в гостях, а ответный и решающий - во Львове.

Матчи пройдут 7 и 14 апреля.