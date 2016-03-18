"Шахтер" сыграет в 1/4 финала Лиги Европы с португальской "Брагой"

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой в соперники донецкому "Шахтеру" досталась португальская "Брага".

Первый матч горняки проведут в гостях, а ответный и решающий - во Львове.

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Брага" - "Шахтер"

"Вильяреал" - "Спарта" Прага

"Атлетик" - "Севилья"

"Боруссия" - "Ливерпуль"

Жеребьевку провел посол финала в Базеле уроженец этого швейцарского города, лучший бомбардир в истории сборной Швейцарии и экс-игрок "Базеля" Александр Тун.

Согласно регалменту, в четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева. Представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, играет первый матч дома.

Матчи 1/4 финала состоятся 7 и 14 апреля.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышел в четвертьфинал еврокубка.