"Шахтер" сыграет в 1/4 финала Лиги Европы с португальской "Брагой"
Первый матч горняки проведут в гостях, а ответный и решающий - во Львове.
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой в соперники донецкому "Шахтеру" досталась португальская "Брага".
Первый матч горняки проведут в гостях, а ответный и решающий - во Львове.
Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
"Брага" - "Шахтер"
"Вильяреал" - "Спарта" Прага
"Атлетик" - "Севилья"
"Боруссия" - "Ливерпуль"
Жеребьевку провел посол финала в Базеле уроженец этого швейцарского города, лучший бомбардир в истории сборной Швейцарии и экс-игрок "Базеля" Александр Тун.
Согласно регалменту, в четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева. Представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, играет первый матч дома.
Матчи 1/4 финала состоятся 7 и 14 апреля.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышел в четвертьфинал еврокубка.