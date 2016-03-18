Эксперимент ФИФА с четвертой заменой в футбольных матчах проведут на трех турнирах

Исполнительный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердил перечень турниров, на которых впервые будет проведен эксперимент с четырьмя заменами во время одного матча, сообщается в релизе ФИФА по итогам Исполкома.

Впервые эта новация в правила будет опробована во время футбольного турнира Олимпийских игр-2016 в рио-де-Жанейро, а также на женском молодежном Чемпионате мира (U-20) и клубном Кубке мира в Японии.

5 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) по итогам ежегодного заседания внес 93 нововведения в правила футбола

В частности, четвертая замена может быть использована тренерами только во время дополнительного времени, в играх плей-офф. Соответственно, в матчах регулярных соревнований, где дополнительное время и серяи пенальти не предусмотрены, этой возможности у комнад не будет.