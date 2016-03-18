УЕФА отказался дисквалифицировать российского футболиста за футболку с Путиным

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал на 5 тысяч евро игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который после матча с турецким "Фенербахче" в Стамбуле ходил по полю в футболке с изображением Путина, сообщается на оифциальном сайте УЕФА.

Игрок не будет дисквалифицирован на официальные международные матчи.

Между тем, игроку грозило максимальное наказание в виде дисквалификации на 10 матчей, а клубу – штраф 50 тыс. евро.

После матча в Стамбуле, в котором "Локомотив" проиграл "Фенербахче", полузащитник московского клуба Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением президента России Владимира Путина и надписью "самый вежливый президент".

Реакция УЕФА на нарушение правил, запрещающих политическую рекламу на стадионах, последовала незамедлительно. На следующий день после матча было открыто дисциплинарное дело в отношении игрока.