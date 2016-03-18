В четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся "Барселона" и "Атлетико"

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чеммпионов, по итогам которой 8 сильнейших клубных команд Старого Света были разделены на 4 пары, сообщает официальный сайт УЕФА.

Центральным противостоянием на этом этапе соревнований станет соперничество испанских "Барселоны" и мадридского "Атлетико".

Полностью результаты жеребьевки выглядят так:

"Вольфсбург" - "Реал"

"Бавария" - "Бенфика"

"Барселона" - "Атлетико"

ПСЖ - "Манчестер Сити"

Согласно регламенту, в четвертьфинале пары определялись слепым жребием без предварительного посева. В частности, друг с другом могли встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достали из корзины первым, играет первый матч дома.

Матчи 1/4 финала состоятся 5/6 и 12/13 апреля.