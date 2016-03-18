Команды запорожского "Металлурга" исключены из соревнований Премьер-лиги во всех возрастных категориях

Дирекция Премьер-лиги приняла постановление об исключении главной команды ФК "Металлург" (Запорожье) и молодежных команд (U-21, U-19) из числа участников соревнований ПЛ.

Постановление было принято еще 14 марта, но обнародовано только спустя несколько дней.

Решение принято "на основании Постановления Дирекции ПЛ от 02.03.2016 г.. № 61 и от 09.03.2016 г.. № 63 об отмене проведения матчей 17-го, 18-го туров чемпионатов ПЛ, U-21 и 19-го тура чемпионата U-19 и руководствуясь пунктами 18, 25 статьи 9 Регламента соревнований ПЛ, пунктом 5.3 статьи 19 Устава ПЛ", отмечается в постановлении.

Как сообщал УНИАН, команды ФК "Металлург" фактически были расформированы еще в декабре 2015 года. После возобновления сезона 2015/16 в весенней части сезона ни одна из трех команд не сыграла ни одного матча в своих турнирах - молодежных и Премьер-лиге.