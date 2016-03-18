В ФИФА назвали размер зарплаты Блаттера, а сам он подал апелляцию на решение об отстранении от футбола

Он стремится оспорить свое шестилетнее отстранение от футбола после сокращения апелляционным комитетом организации начального наказание в восемь лет, передает Deutsche Welle.

"Блаттер будет добиваться аннулирования решения апелляционного комитета ФИФА, которым он отстранен от любой связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровне на шесть лет", - говорится в сообщении суда.

Для рассмотрения дела Блаттера суд соберет письменные объяснения сторон и создаст группу, состоящую из трех судей, которые после слушаний вынесут свой вердикт.

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ФИФА 17 марта при представлении финансового отчета организации за прошлый год обнародовала размер зарплаты экс-президента. Йозеф Блаттер в 2015 году с доплатами заработал около 3,6 миллиона швейцарских франков (3,3 миллиона евро). Блаттер всегда держал в тайне размер своего заработка на посту главы мирового футбола.

Уволенный генеральный секретарь организации Жером Вальке получил в пересчете около 2 миллионов евро, сообщает агентство dpa. Прокуратура Швейцарии 17 марта сообщила, что открыла уголовное производство против Жерома Вальке.

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