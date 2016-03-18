Тренер "Андерлехта" Хаси: "Не хватило искры, чтоб зажечь атакующую игру"

Наставник бельгийцев посетовал на отсутствие ярких действий его подопечных в нападении, сообщает Football.ua.

"Не хватило искры, чтоб зажечь нашу атакующую игру. Кроме того, не только сегодня, но и с самого начала соревнований судейство не было нашим. Касательно красных карточек в сегодняшнем матче – не видел, что там происходило, был далеко от этого", - отметил Хаси.

На просьбу оценить потенциал "Шахтера" в Лиге Европы, тренер бельгийской команды ответил: "Есть потенциал, но в четвертьфинале будет очень много других больших команд. У Шахтера очень хорошие игроки в атаке – Тайсон, Марлос, Коваленко, который отлично открывается. Надежная защита, Срна по флангу успешно открывается. Плюс команда опытная – вы же видели, как они тянули время под конец игры".

А на вопрос, полностью ли доволен Хаси еврокампанией, ответил: "Позитивно оцениваю наш путь в Европе. Сегодня мы не заслуживали поражения".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышел в четвертьфинал еврокубка.