Игрок "Шахтера" Степаненко: "Здорово сыграли в обороне"

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился своими эмоциями после ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против бельгийского Андерлехта в эфире телеканала "Футбол".

"Сделали ставку на контратакующую игру, поскольку имели преимущество после первого матча. Кроме того, у нас атаке играют быстрые футболисты. Здорово сыграли в обороне, не пропустили. А свой момент впереди мы всегда найдем", - начал Степаненко.

"Андерлехт контролировал мяч, но практически ничего не создал у наших ворот. У нас же, кроме забитого мяча, было еще 3-4 голевых момента".

"Удаление Кучера? Мы с Сашей смеялись в раздевалке — он сфолил два раза и получил две желтых, а я — один раз и тоже схлопотал предупреждение. Все на усмотрение арбитра", - отмечает игрок.

"Потенциальные соперники по 1/4 финала разные, на любой вкус. Будем ждать жребия. Надеемся, что Шахтеру повезет, и нам попадется соперник, который будет нам по зубам", - подытожил футболист.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышел в четвертьфинал еврокубка.