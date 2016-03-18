Игрок "Шахтера" Эдуардо: "В 1/4 уже нет фаворитов, все команды достаточно сильны"

Нападающий "Шахтера" Эдуардо поделился в эфире телеканала "Футбол" впечатлениями после матча его команды с "Андерлехтом", в котором ему удалось забить единственный гол.

"Как удается забивать такие важные голы? На самом деле, скорее всего, это удача. Это случилось на последних мгновениях игры. И без этого мы бы прошли дальше, но было круто забить в последний момент", – заявил Эдуардо.

"На самом деле, с первых минут матча было видно, что игра будет нелегкой. Можно сказать, что матч длится 180 минут и любая маленькая ошибка может разрушить все. Не стоит забывать, что это Лига Европы, где играют достаточно хорошие команды. Но в принципе, я думаю, мы неплохо держались сегодня и показали хороший результат", - продолжил игрок.

"С кем бы хотелось играть дальше? Прежде всего, хочу сказать, что попасть в 1/4 — уже большая заслуга команды. С этого этапа уже нет никаких фаворитов. Все команды, которые прошли, достаточно сильны, и нет смысла думать, с кем мы встретимся. Не стоит сейчас гадать о полуфинале, финале… Нужно думать пошагово и играть с каждой командой, которая нам будет попадаться, серьезно, достойно и сконцентрированно", - подытожил бразилец.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышел в четвертьфинал еврокубка.