Луческу после матча с "Андерлехтом": "Нам без разницы, с кем играть дальше"

На послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу отметил силу соперника, рассказал о своих предпочтениях во время жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы, а также отметил волевые качества Тайсона, сообщает Sport.ua.

- Очень сложная игра, - начал Луческу. - Не ожидали такого матча. У «Андерлехта» большой опыт игр в Европе. Говорили с игроками перед матчем, знали, что будет тяжело. В первом тайме имели преимущество, за исключением нескольких угловых. Во втором тайме вышли очень уверенными, у «Андерлехта» не получались атаки. В конце игры умение Эдуардо привело к забитому голу.

На просьбу оценить судейство в этом матче, Мистер заметил: "Гол «Андерлехта» – в том эпизоде был толчок в атаке, однозначное нарушение. В целом, во втором тайме был силовой футбол. Окака играл агрессивно, давя своими антропометрическими данными. Считаю, что судья справился с матчем и свистел в те моменты, когда это было необходимо".

На вопрос, кого хотели бы в соперники по 1/4 финала, тренер горняков ответил: "Без разницы с кем играть. На этой стадии нет слабых соперников. Мы выходим каждую игру и стараемся поддерживать свой имидж, побеждая. Мы – единственная украинская команда, которая в этом сезоне прошла так далеко".

А на просьбу оценить игру Тайсона заметил: "Я могу только поблагодарить его. Он очень сильно хотел помочь команде. В конце почувствовал легкое недомогание. Он сейчас не тот игрок, который был в «Металлисте», сейчас он знает, как вести игру".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышел в четвертьфинал еврокубка.