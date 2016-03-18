Определились потенциальные соперники "Шахтера" по четвертьфиналу Лиги Европы

По итогам двухматчевых противостояний определились все участники 1/4 финала Лиги Европы.

На этой стадии соревнования сыграют:

«Шахтер» Донецк (Украина)

«Вильярреал» (Испания)

«Атлетик» (Испания)

«Спарта» (Чехия)

«Севилья» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия)

«Брага» (Португалия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

Жеребьевка состоится в пятницу, 18 марта, в 13:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышел в четвертьфинал еврокубка.