Определились потенциальные соперники "Шахтера" по четвертьфиналу Лиги Европы
00:39, 18 марта 2016Футбол
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Жеребьевка еврокубка состоится в пятницу в Ньоне.
uefa.com
По итогам двухматчевых противостояний определились все участники 1/4 финала Лиги Европы.
На этой стадии соревнования сыграют:
«Шахтер» Донецк (Украина)
«Вильярреал» (Испания)
«Атлетик» (Испания)
«Спарта» (Чехия)
«Севилья» (Испания)
«Ливерпуль» (Англия)
«Брага» (Португалия)
«Боруссия» Дортмунд (Германия)
Жеребьевка состоится в пятницу, 18 марта, в 13:00 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышел в четвертьфинал еврокубка.
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