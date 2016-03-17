"Шахтер" обыграл "Андерлехт" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
23:57, 17 марта 2016Футбол
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Матч завершился со счетом 1:0.
facebook.com/fcshakhtar
В Брюсселе завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором бельгийский "Андерлехт" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 0:1.
Единственный гол в самой концовке матча забил Эдуардо.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно прследить за ходом событий.
Таким образом, горняки выиграли оба матча с общим счетом 4:1 - 3:1 и 1:0 - и вышли в четвертьфинал еврокубка.
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