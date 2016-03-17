Игрок "Шахтера" Малышев: Нужно обязательно пройти "Андерлехт"

Полузащитник «горняков» Максим Малышев накануне ответного матча в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА поделился своим мнением о сопернике и ожидании от предстоящих игр.

"Я общался с выступающим в чемпионате Бельгии Руланом Малиновским. Обсудили в общих чертах игру «Андерлехта». Мы уже провели первый поединок, теперь имеем представление об их команде даже без его подсказки", - отметил Малышев.

Касательно роли на поле Тараса Степаненко, Малышев отмтеил: "Хорошо, что Тарас в строю и примет участие в ответном поединке. Мистер скажет, как нам играть: кому конструктивно, а кому больше работать на оборону".

Говоря о том, от кого из соперников стоит ожидать наибольшей опасности, игрок отметил: «Андерлехт» – очень хорошая команда, которая качественно действует всем коллективом. Выделю отличную игру Ашампонга слева, Дефура в середине поля, Окаки впереди. Мы очень серьезно настраиваемся, нам важно пройти дальше".

Говоря о том, выйдет ли на поле команда с оглядкой на то, что победила во Львове 3:1, или будет действовать так, как будто счет 0:0, Малышев отметил: "Игра в Брюсселе начнется с нулями на табло. Нам важно быть дисциплинированными, страховать друг друга, как в первом матче. Нужно обязательно пройти дальше".

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Брюсселе состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" на выезде сыграет с бельгийским "Андерлехтом".

Первая игра во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба. Таким образом, для выхода в следующий раунд соревнований дончанам достаточно будет даже проиграть с минимальным счетом.