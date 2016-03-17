Фоменко не вызвал на подготовку к товарищеским матчам в сборную Украины ни одного игрока из российских клубов

Главный тренер национальной команды Украины огласил список из 25 игроков, вызванных для подготовки и участия в ближайших товарищеских матчах, сообщает пресс-служба ФФУ.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер», Донецк), Денис Бойко («Бешикташ» Стамбул, Турция), Никита Шевченко («Заря», Луганск).

Защитники: Артем Федецкий («Днепр», Днепропетровск), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все − «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо», Киев), Никита Каменюка («Заря»).

Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все − «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Александр Караваев, Иван Петряк (оба - «Заря»), Анатолий Тимощук («Кайрат» Алма-Аты, Казахстан), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания).

Нападающие: Роман Зозуля («Днепр»), Филипп Будковский («Заря»), Артем Кравец («Штутгарт», Германия).

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет матчи с командами Кипра (24 марта в Одессе) и Уэльса (28 марта в Киеве).