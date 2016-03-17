Тренер "Баварии" Гвардиола угрожал своим футболистам кастрацией перед матчем Лиги чемпионов с "Ювентусом"

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер рассказал о том, как главный тренер Хосеп Гвардиола мотивировал команду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Goal.

«Он сказал, что отрежет нам яички, если мы не сумеем обыграть "Ювентус"», — рассказал Мюллер.

Встреча состоялась в среду, 16 марта, в Мюнхене и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:2. Основное время матча закончилось вничью — 2:2. До 73-й минуты «Бавария» проигрывала со счетом 0:2.

В четвертьфинал также прошли «Реал», «Атлетико», «Вольфсбург», ПСЖ, «Бенфика», «Манчестер Сити» и «Барселона». Жеребьевка 1/4 финала пройдет 18 марта в швейцарском Ньоне. Первые матчи состоятся 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля.

Гвардиола работает с «Баварией» с 2013 года. 1 февраля специалист подписал трехлетний контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Сити». Испанский тренер приступит к работе с новым клубом с начала сезона-2016/17.