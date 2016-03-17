Тренер "Шахтера" Луческу про матч с "Андерлехтом": Выйдет наш лучший состав на сегодня (видео)

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу поделился своим мнением об ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

"Самой важной была, может быть, даже не замена Степаненко, а восстановление Тайсона, который становится в наших атакующих действиях все более важной персоной. Наверняка будут играть и те футболисты, которым я дал отдохнуть в матче с «Днепром». Против «Андерлехта» на поле выйдет лучший состав «Шахтера», который есть на сегодня. Был разочарован некоторыми нашими игроками в поединке с «Днепром». Они допустили непростительные ошибки для их уровня. Нужно забыть «Днепр» и готовиться к «Андерлехту», - отметил Луческу.

Говоря о сопернике, Мистер отметил: «Андерлехт» дома и на выезде – это одна команда, как и «Шахтер». Может быть, немного меняется организация игры. А в целом у обеих команд тот же настрой. На стороне бельгийцев, конечно, публика, которая будет их поддерживать и заводить. Наверняка это большая помощь. А может, и наоборот – создаст им определенные проблемы".

Рассуждая о том, что в карьере тренера "Андерлехта" Бесника Хаси есть матч, когда его команда отыгралась после счета 0:3, Луческу отметил: "Я часто говорю, что каждый поединок имеет свою историю. Нельзя сравнивать то, что было у него в карьере, с завтрашней встречей. Играет не тренер, а команда, которую нужно настраивать. Ясно, что «Андерлехт» выступает дома, на его стороне публика и позитивная история. Они могут начать с хорошим настроем. Это должны понять наши игроки: их ждет непростое начало матча. Это самое важное. Нужно иметь терпение на протяжении всего поединка и отдать все лучшее, что сегодня есть. «Шахтер» – сильная команда. У нее есть качества, за счет которых она может играть".

А говоря о том, к какой категории тренеров он принадлежит - тех, которые готовят команду к послематчевым пенальти в плей-офф, или тех, кто принципиально этого не делает, Луческу заметил: "Я не из тех тренеров, которые готовят одиннадцатиметровые. Надеюсь, мы пройдем так, в основное время".

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Брюсселе состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" на выезде сыграет с бельгийским "Андерлехтом".

Первая игра во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба. Таким образом, для выхода в следующий раунд соревнований дончанам достаточно будет даже проиграть с минимальным счетом.