Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч, "Андерлехт" - "Шахтер" - 0:1: онлайн-трансляция

Игра в Брюсселе станет юбилейной 200-й для горняков в еврокубках, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Первая игра во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба. «Горняки» очень хорошо провели первый тайм, где двумя ключевыми событиями стали точные удары Тайсона и Кучера. После перерыва «Андерлехту» удалось забить важный мяч на выезде (отличился Ашампонг), но вскоре Эдуардо после подачи углового мастерским ударом головой установил окончательный счет.

Таким образом, для выхода в следующий раунд соревнований дончанам достаточно будет даже проиграть с минимальным счетом.

Сразу по окончании первого противостояния с «Андерлехтом» Мирча Луческу отметил, что в Брюсселе его команду ждет тяжелая игра. В качестве одного из важных моментов Мистер выделил возвращение в строй после дисквалификации Тараса Степаненко, который пропустил матч во Львове.

Напомним, в перерыве первой встречи из-за повреждения был заменен автор первого гола в ворота бельгийцев Тайсон. Один из лидеров атаки «горняков» не сыграл с «Днепром» в рамках чемпионата страны, получив время для восстановления. Тем не менее, он отправился в Бельгию вместе с командой, куда Мирча Луческу взял с собой 23 футболиста.

В свою очередь, в стане соперника в преддверии ответного матча с «Шахтером» и скорого старта чемпионского плей-офф в Бельгии, где будет играть «Андерлехт», на арене «Констант Ванден Сток» заменили газон. Подопечные Бесника Хаси уже опробовали поле в матче Лиги Жюпиле с «Кортрейком» (победу 3:0 принесли голы Окаки, Ашампонга и Мбоджи).

Главной кадровой новостью накануне игры с «Шахтером» стала информация о травме Матиаса Суареса. По словам Бесника Хаси, аргентинец не примет участия в игре.

Сегодняшний матч будет обслуживать бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом (Испания). Этот рефери три недели назад обслуживал матч с участием украинской комнады в еврокубках. В игре 1/8 финала Лиги чемпионов в Киеве на НСК "Олимпийский" "Динамо" уступило "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

Матч "Андерлехт" - "Шахтер" состоится в Брюсселе на арене «Констант Ванден Сток» и начнется в 22:05 по киевскому времени.

Прямая ТВ-трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Андерлехт: 1. Прото, 3. Дешахт, 4. Мбоджи, 14. Нейтинк, 8. Баджи, 10. Прат, 16. Дефур, 18. Ачимпонг, 7. Нахар, 93. Эзекиль, 99. Окака

Запасные: 33. Руф, 24. Хейлен, 11. Джуричич Ф., 27. Хассан, 31. Тилеманс, 20. Конте, 26. Силла И.

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 28. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 23. Сарнавский, 18. Ордец, 10. Бернард, 22. Эдуардо, 7. Веллингтон Нем, 9. Дентиньо, 21. Гладкий.

Последний представитель Украины в еврокубках, как показали матчи с немецким "Шальке" и первая игра с "Андерлехтом" во Львове, набрал отличную форму уже на старте весенней части сезона и может пройти в еврокубке очень далеко. Но, пока что, нужно решить локальную задачу и выйти в четвертьфинал.

Задел во Львове был сделан основательный, в два гола. И сегодня команде предстоит решить конкретную задачу - погасить стартовый натиск соперника и перевести игру в спокойное русло. Если стартовый натиск "Андерлехту" в Брюсселе не удастся, то в дальнейшем горняки наверняка смогут довести игру до победного конца. В данном случае - до результата, который позволит команде выйти в четвертьфинал. Довести на классе, который у "Шахтера" объективно повыше, чем у игроков "Андерлехта", что и подтвердил первый матч.

Вперед, "Шахтер!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч развели с центра поля игроки "Шахтера". Горняки сразу же потеряли мяч, но пас игроков "Андерлехта" по флангу на Окака оказался слишком сильным. Аут для горняков.

2. Ответ горняков также неудачный - Тайсон навешивал в сторону ворот соперника, мяч ушел за лицевую линию.

3. Дончане отбирают мяч у соперника в атаке еще на подступах к штрафной и доводят его до Пятова.

4. Феррейра дошел до угла штрафной и навешивал во вратарскую, но мяч ушел за лицевую линию.

5. Достаточно спокойное начало матча. Никакого намека на стартовый натиск бельгийцев.

6. Марлос в борьбе с защиником заработал аут и сохранил атаку горняков.

7. Первый удар по воротам игроков "Андерлехта" - Дефур бьет крайне неточно.

8. Ракицкий отлично сыграл в центре защиты после навеса Ошампонга на Эзекиля. Выбил мяч на угловой.

9. Неудачно разыграли угловой хозяева, мяч улетает в центр поля.

10. Еще один навес с фланга в центр чужой штрафной от хозяев поля - мяч прилетел к Тайсону и тот разрядил обстановку.

11. Нахар навешивал с угла поля - вновь защитники горняков отлично играют на втором этаже.

12. Предупреждение получает Нейтинк - грубая игра.

13. Еще одна попытка навеса в штрафную Нахара, мяч попадает в стоявших рядом игроков "Шахтера".

14. Предупреждение Марлосу - грубая игра.

15. Опасная подача штрафного "Андерлехта" нивелируется явным оффсайдом сразу у нескольких футболистов бельгийской команды.

16. Исмаили получил повреждение в борьбе с Окакой. Пауза в игре.

17. Дешахт грубо нарушил правила на Срне - опасный штрафной для горняков.

18. Неудачно разыграли гости стандарт - Коваленко проиграл мяч в борьбе с защитниками.

19. Степаненко получает от судьи "последнее китайское" предупреждение. Грубо сыграл против Окака, но на карточку не наиграл.

20. Ошампонг опасно простреливал в штрафную, на защитники горняков выбили мяч в аут. Опасный момент был...

21. Предупреждение Дефуру - за разговоры с арбитром.

22. Дефур навесил со штрафного. Защитники горняков вновь удачно играют головой, угловой.

23. ГОЛ? нет... Мбоджи в борьбе с защитником толкнул игрока "Шахтера".

24. Катают мяч игрок "Андерлехта", но никак не могут провести острую атаку.

25. Завершается затяжная атака хозяев поля крайне неточным пасом - мяч уходит за лицевую линию.

26. Эзекиль в борьбе с Кучером у кромки поля зарабатывает угловой.

27. Крайне неудачно хозяева поля разыграли стандарт - мяч улетает к центру поля.

28. Фэйр-плей от игроков "Андерлехта". Мяч отдается в руки Пятову.

29.Эзикьель зарабатывает углвоой в борьбе с Малышевым у кромки поля.

30. Неудачно разыграли штрафной бельгийцы. Ответная атака "Шахтера" завершилась дальним ударом Тайсона в створ ворот - вратарь ловит мяч руками.

31. 60:40 в пользу хозяев поля - статистика владения мячом на данный момент.

33. Исмаили очень остро пасовал на Феррейру, тот в борьбе с защитником проиграл мяч.

34. Эзекьель грубо нарушает правила на Исмаили в центре поля. Пока судья обходится без карточки.

35. Срна завершал многоходовку горняков потенциально острым навесом в центр штрафной площади - крайне неудачно. Мяч улетел за лицевую линию.

36. Предупреждение Кучеру - грубо сыграл против Ошампонга. Очень опасный штрафной в исполнении "Андерлехта".

37. Дефур навесил - горняки отбились. Во второй волне атаки удар Дешахта получился крайне неточным.

38. Теперь Феррейра грубо играет против Мбоджи. Без карточки обошлось.

39. Эзекьель нарушил правила на Исмаили. Целая серия грубых нарушений в последние 3 минуты.

40. Исмаили выбросил мяч из аута в борьбу в штрафную площадь, где горняки так и не смогли довести комбинацию до удара по воротам.

42. Эзекьель не смог обработать мяч в потенциально очень опасном момента для своей команды. Мяч укатился к Пятову.

43. ИСМАИЛИ... Шикарный момент был у игрока горняков, но удар совсем не получился...

44. Коваленко в борьбе с защитником у углового флажка упустил мяч в аут.

45. Ничего не добавил судья ко времени первого тайма.

ПЕРЕРЫВ

"Шахтер" без труда сохранил ничью в первом тайме и главное - не позволил сопернику штурмовать свои ворота. Вернее, "Андерлехт" оказался весьма пассивным. Конечно, несколько моментов у ворот донецкой команды возникло, но как для хозяев поля, имеющих дефицит в два гола в матче уровня еврокубка, бельгийцы вели себя крайне пассивно. А забитый и незасчитанный арбитром гол не в счет, так как действительно был забит с явным и грубым нарушением правил.

Тем не менее, горнякам не стоит заранее расслабляться и необходимо сохранить концентрацию на второй тайм. Соперник в любой момент может взорваться. Особенно, если вспомнить начало второго тайма игры во Львове, когда Ошампонг и забил единственный гол бельнгийцев в том матче.

Впрочем, Мистер прекарсно знает как настроить комнаду и не растерять преимущества. Огромный опыт и мудрость румынского специалиста, его умение настраивать команду на игру позволяют с оптимизмом смотреть на второй тайм.

Второй тайм начался!

46. Мяч развели с центра поля игроки "Андерлехта". И сразу же грубое нарушение - Дешахтат на Марлосе.

47. Предупреждение Дешахту - грубая игра и разговоры с арбитром, "комбинированная" карточка.

48. Марлос опасно навешивал с угла поля в штрафную соперника - мяч ушел за лицевую линию.

49. Нахар навешивал в штрафную с фланга - Срна головой выбил мяч за пределы штрафной.

50. Многоходовку хозяе вполя завершал ударом Дефур - прямо в ноги защитников.

51. Вторая волна атаки бельгийцев завершается фолом Нахара на подступах к штрафной "Шахтера".

52. Ответ горняков - Коваленко бьет из-за пределов штрафной и попадает в защитника.

53. Еще одна атака горняков - Феррейра не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

54. Окака прорвался в штрафную горняков, но отдать острый завершающий пас так и не смог - запорол очень опасную атаку своей команды.

55. Прат заработал угловой в борьбе с защитником горняков.

56. И вновь неудачный угловой в исполнении хозяев поля. Феррейра, возможно, фолил в борьбе с соперником...

57. Дешахт очень грубо нарушает правила в атаке на Срне. Судья ограничивается штрафным - без карточки.

58. Ашимпонг в борьбе со Степаненко пробил по воротам - мимо.

59. Окака в борьбе с Ракицким упускает мяч за лицевую линию от ворот.

60. Бельгийские болельщики отличились - что-то взорвали, идет дым на трибуне...

61. Срна с угла поля подавал в штрафную "Андерлехта" - мяч прилетел прямо в руки к вратарю.

62. Исмаили подхватил атаку горняков и ворвался в штрафную соперника, но упустил мяч в борьбе с защитником.

63. Вторая волна атаки "Шахтера" - Срна вновь подает из района углового флажка, и вновь неточно.

64. Тайсон бьет по воротам из пределов штрафной - рикошет и мяч летит намного выше. Угловой.

65. Предупреждение получает Эзекьель - грубая игра против Коваленко.

66. Марлос бьет по воротам с убойной позиции - намного выше ворот...

67. Многоходовка "Андерлехта" завершается ударом Ашимпонга - крайне неточно.

68. Окака идет в атаку и отдает пас в борьбу, где защитники "Шахтера" выбивают мяч и нейтрализуют опасность.

69. Еще одна атака "Андерлехта" - на сей раз Исмаили выбивает мяч ближе к центру поля.

70. Двойная замена у "Андерлехта" - Хассан вместо Эзекьеля, Тиллеманс вместо Баджи.

71. Марлос упустил мяч в аут в борьбе с защитниками "Андерлехта".

73. Атака "Андерлехта" так ничем и не завершилась - Дешахт упустил мяч в аут.

74. Дешахт пытался прострелить в штрафную горняков - мяч попадает в частокол ног защитников.

75. Достаточно скучная игра получается - одни не могут, другие не хотят...

76. Грубое нарушение правил на Кучере со стороны Ошампонга.

77. Замена у "Андерлехта" - Силва вместо Нейтинка.

78. ТАЙСОН... Шикарный удар с дальней дистанции и не менее шикарный сэйв вратаря "Андерлехта".

80. Нахар в борьбе со Степаненко зарабатывает угловой.

81. Предупреждение Степаненко - грубая игра.

82. Розыгрыш углового хозяевами поля завершился ударом Мбоджи - мимо ворот.

83. Замена у "Шахтера" - Дентиньо вместо Тайсона.

84. Удаление Кучера - второе предупреждение. Грубая игра против Окаки.

85. Теперь Окака нарушает правила - на Марлосе.

86. Удаление Мбоджи - грубая игра против Феррейры.

87. Замена "Шахтера" - Ордец вместо Коваленко.

88. Тиллеман бил по воротам из убойной дистанции - крайне неудачно.

90. Арбитр Добавил 3 минуты к основному времени игры.

90+1. Замена у "Шахтера" - Эдуардо вместо Марлоса.

90+3. ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!! Эдуардо... в добавленное арбитром время...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Всех с победой!

Спасибо за внимание