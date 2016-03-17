Лига чемпионов: "Бавария" обыграла "Ювентус" в дополнительное время, "Барселона" сильнее "Арсенала"

"Ювентус" был в минутах от суперсенсации в Мюнхене

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответные матчи. Барселона - Арсенал - 3:1 Неймар, 18 (1:0), Эльнени, 51 (1:1), Суарес, 65 (2:1), Месси, 88 (3:1). Первый матч - 2:0 Бавария - Ювентус - 4:2, дополнительное время Погба, 5 (0:1), Куадрадо, 28 (0:2), Левандовски, 73 (1:2), Мюллер, 90+1 (2:2), Алькантара, 108 (3:2), Коман, 110 (4:2). Первый матч - 2:2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter