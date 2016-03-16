Киевское "Динамо" заработало за сезон Лиги чемпионов 23 миллиона евро призовых

Киевское "Динамо" заработало за один сезон участия в Лиге чемпионов 23 миллиона евро, согласно официальным расценкам, обнародованным УЕФА еще перед началом турнира 2015/16.

Еще перед началом соревнований киевляне заработали 12 млн. евро, за само участие в групповом турнире Лиги чемпионов. За каждую из трех побед на групповом этапе команда получила по 1,5 млн и еще по 500 тыс. за две ничьи. Итого - 5,5 млн. Наконец, 5,5 млн. евро столичная команда заработала за выход в первую стадию плей-офф - 1/8 финала соревнований.

Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо" завершило выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сыграв вничью с английским "Манчестер Сити" в гостях (0:0) и уступив по сумме двух матчей - 1:3.