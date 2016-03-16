Игрок "Шахтера" Бернард об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы: "Андерлехт" будет атаковать и прессинговать"

Бернард считает, что несмотря на солидное преимущество горянков по итогам первого матча, в ответной игре украинской команде предстоит тяжелая борьба, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, бразилец отметил: "Однозначно эта встреча будет сложнее. Мы играем на выезде, а соперника будет поддерживать свой стадион. Все понимают важность этого матча. Мы отдадим все силы, чтобы пройти дальше".

Говороя об особенностях бельгийской команды, Бернард выделил: "Прежде всего скорость и высокий рост футболистов. «Андерлехт» играет в вертикальный футбол. Мы готовы к ответному матчу так же, как были готовы к первому. Надеюсь, что и результат будет похожим".

Говоря о новом газоне, постеленном перед матчем на арене в Брюсселе, полузащитник горняков отметил: "Если новое поле окажется плохим, хуже от этого будет обеим командам. А если газон хороший, то отлично сыграем и мы, и они. Не думаю, что стоит рассматривать поле как отдельный фактор".

Говоря же об одном из самых активных игроков соперников в матче во Львове, авторе забитого гола Ашампонге, бразилец заметил: "Мы знаем, что он один из самых опасных игроков «Андерлехта». Конечно, уделим ему особое внимание. Если будем придерживаться своего игрового стиля, сможем нейтрализовать этого футболиста".

"Да, мы понимаем, что будет сильный прессинг. «Андерлехт» постарается использовать последний шанс, поэтому будет атаковать и прессинговать. И в этом случае у нас должны появиться варианты для контратак. Постараемся использовать свои моменты и забить на выезде", - подытожил Бернард.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Брюсселе состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" на выезде сыграет с бельгийским "Андерлехтом".

Первая игра во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба. Таким образом, для выхода в следующий раунд соревнований дончанам достаточно будет даже проиграть с минимальным счетом.