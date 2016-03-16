Ребров: в следующем сезоне сыграем в еврокубках лучше

Комментируя игру против "Манчестер Сити" Ребров отметил, что "Динамо" пыталось играть компактно.

"Мы пытались играть компактно, у нас получался контроль мяча. Но была в первом тайме закрепощенность в наших действиях. Наверное, можно вести речь об определенной боязни. Мы на выезде играли с командой, которая потратила в межсезонье 200 миллионов на трансферы. К сожалению, мы проиграли в Киеве. Если бы не допускали в первом матче столько ошибок, сегодняшняя игра была бы интереснее", - сказал наставник киевлян.

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"Не могу сказать, что я им расстроен (результатом сегодняшнего матча - ред.). Ребята бились. У нас были моменты. Заслужили быть в четвертьфинале. Надеюсь, в следующем сезоне сыграем в еврокубках лучше", - ожидает Ребров.

Свое решение заменить Теодорчика и выдвинуть Ярмоленко на позицию центрфорварда главный тренер "Динамо" прокомментировал тем, что Теодорчик не вписался в игру. "Поэтому в перерыве мы выпустили быстрого игрока на фланг, а Ярмоленко передвинулся на позицию центрального нападающего", - сказал Ребров.

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Напомним, 15 марта в Манчестере завершилась ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которой "Сити" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью. Таким образом, киевляне проиграли по сумме двух матчей (первая игра в Киеве завершилась со счетом 1:3) и завершили свое выступление в Лиге чемпионов сезона 2015/16.