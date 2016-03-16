Ярмоленко: Мы выступили достойно

По словам Ярмоленко, если быть объективным, то "Динамо" проирало это противостояние еще в Киеве, передает Dynamo.kiev.ua.

"Мы ехали сюда за победой. Хотелось, конечно, пройти дальше, но надо смотреть правде в глаза: это противостояние мы проиграли в Киеве. После поражения со счетом 1:3 в домашнем матче тяжело было рассчитывать на то, что мы сможем пройти дальше", - сказал футболист.

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"Должен признать свою персональную ошибку: если судить по двум поединкам с "МанСити", то большую роль в этом противостоянии сыграл первый пропущенный нами в Киеве мяч, где я не уследил за Агуэро. После этого гола всё пошло не так, как мы хотели и планировали. Поэтому хочу извиниться перед командой, перед болельщиками: в нашей неудаче есть моя вина", - добавил полузащитник.

Также Ярмоленко считает, что несмотря на результат, его команда выступила достойно.

""Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов впервые за последние 15 лет. Мы сделали этот шаг вперед. Нельзя 15 лет не выходить из группы, а потом ставить задачу выиграть Лигу чемпионов. Надо двигаться шаг за шагом. В этом сезоне один такой шаг мы сделали. Надеюсь, что в следующем году пройдем еще дальше. Но для этого нужно, конечно, очень много работать, потому что в матчах с такими командами, как "Манчестер Сити", которым мы уступаем в технике и в индивидуальном плане, необходимо что-то противопоставлять в командных действиях", - резюмировал Андрей Ярмоленко.

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Как сообщал УНИАН, в Манчестере завершилась ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которой "Сити" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью. Таким образом, киевляне проиграли по сумме двух матчей (первая игра в Киеве завершиалсь со счетом 1:3) и завершили свое выступление в Лиге чемпионов сезона 2015/16.