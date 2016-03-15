"Динамо" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В Манчестере завершилась ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которой "Сити" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью.

Матч завершился со счетом 0:0.

Киевляне имели преимущество на протяжении большей части игры, отдав инициативу сопернику только в начале второго тайма. Но, никакой выгоды из своего преимущества украинский клуб извлечь так и не смог.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, киевляне проиграли по сумме двух матчей (первая игра в Киеве завершиалсь со счетом 1:3) и завершили свое выступление в Лиге чемпионов сезона 2015/16.