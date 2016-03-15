ФИФА не хочет продавать сувенирные футболки к ЧМ-2018 с картой России без Крыма

Международная федерация футбола (ФИФА) изымет из продажи посвященные чемпионату мира 2018 года футболки с изображением карты России без Крыма, сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

"Упомянутые футболки удаляются из доступа в официальном онлайн-магазине ФИФА во избежание недопонимания", - сообщили в пресс-службе.

Ранее уже возникали инциденты с картой России в связи с предстоящим ЧМ-2018. Так, во время презентации эмблемы турнира, была продемонстрирована карта с аннексированным полуостровом в составе РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия получила право провести Чемпионат мира по футболу в декабре 2010 года. На протяжении последних двух лет постоянно раздаются призывы от ведущих мировых политиков, спортивных чиновников и общественных деятелей о необходимости лишить Россию права проведения турнира из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.