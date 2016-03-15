Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч, "Динамо" - Манчестер Сити" - 0:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Манчестере состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Сити" примет на своем поле киевское "Динамо".

Первый матч, состоявшийся три недели назад в Киеве, завершился со счетом 1:3. И теперь для выхода в четвертьфинал киевлянам необходимо выигрывать в гостях с разницей в три мяча и более, или крупно побеждать с разницей в два гола (2:4, 3:5 и т.д.). При повторении результата киевского матча - 1:3 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

После поражения на своем поле с разницей в два мяча шансы киевлян на выход в четвертьфинал существенно снизились. Тем не менее, главный тренер "Динамо" Сергей Ребров не теряет оптимизма: "Постараемся не нервничать. Если получится, то, думаю, у нас будет шанс. Голевые моменты придут, если игроки будут спокойны. Будем биться за нужный результат вне зависимости от исхода первого матча. Нужно не терять концентрацию, надо усердно работать и быть сильными. Но еще важнее быть командой. У нас немало классных игроков, но необходимо при этом быть единым целым. Мы намерены играть с максимальной самоотдачей с первых минут, хотя это у нас не всегда получается".

В свою очередь, наставник "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини отмечает: "Я считаю, что "Манчестер Сити" прогрессирует в Лиге чемпионов. До моего прихода команда не могла выйти из группы, а со мной сделала это дважды за последние два года. Думаю, в этом сезоне мы еще немного прибавили, потому что заняли первое место в группе и сейчас претендуем на выход в четвертьфинал. Впрочем, важно помнить, что эта задача еще не решена. Нам будет противостоять серьезный соперник, который не раз участвовал в матчах на таком уровне. Так что наша главная цель - пройти в четвертьфинал, а там уже посмотрим, с кем предстоит сыграть. Матч начнется при счете 0:0, и на своем поле мы должны быть лучше "Динамо". Я выставлю сильнейший состав, потому что в этой встрече нам необходимо побеждать".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча является команда из Манчестера. На победу "Сити" ставки принимаются из расчета 1,47 к 1, в то время как на ничью - 4,49 к 1, а на победу "Динамо" - 6,41 к 1.

Матч "Манчестер Сити" - "Динамо" начнется в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовыет составы команд:

Манчестер Сити: 1. Харт, 4. Компани, 22. Клиши, 30. Отаменди, 5. Сабалета, 6. Фернандо, 42. Туре Яя, 15. Навас, 25. Фернандиньо, 21. Силва, 10. Агуэро

Запасные: 13. Кабальеро, 20. Мангала, 26. Демикелис, 11. Коларов, 7. Стерлинг Р., 76. Гарсия, 14. Бони

Динамо: 1. Шовковский, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 4. Велозу, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 10. Ярмоленко, 91. Теодорчик

Запасные: 72. Рудько, 2. Данило Силва, 7. Яковенко, 16. Сидорчук, 18. Корзун, 27. Макаренко Е., 25. Гонсалес Д.

Не будем кривить душой, и скажем прямо... Сегодня "Динамо", скорее всего, проводит свой последний матч в нынешней Лиге чемпинов. И попрощаться с главным еврокубком команда Сергея Реброва должна достойно. Собственно, это лейтмотив высказываний практически всех специалистов, комментировавших предстоящий матч накануне. И если действующему чемпиону Украины и лидеру нынешнего первенства удасться увезти из Манчестера хотя бы ничью, это уже будет отличный результат.

А победа... О ней мы будем мечтать втайне и верить. Ведь сказки иногда случаются даже в футболе...

Вперед, "Динамо"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч развели с центра поля игроки "Сити". Первое нарушение правил - на Сабалете сфолили киевляне.

2. Клиши навешивал с фланга в первой атаке "Сити", но мяч вылетел за пределы поля. От ворот ввел мяч Шовковский.

3. Ярмоленкло продирался по флангу к воротам соперника, но проиграл мяч в борьбе с защитником. Аут в пользу хозяев поля.

4. Буяльский навешивал с фланга в новой атаке киевлян - Компани выбил мяч подальше от ворот.

5. Гусев столкнулся с Компани недалеко от штрафной площади англичан. У соперника травма, видиом, дернул мышцу.

6. Замена у "Сити" - Мангала вместо Компани.

7. Элемент фэйр-плей от киевлян - мяч отдан сопернику.

8. Ярмоленко на подступах к штрафной не смог обыграть Фернадо и потерял мяч.

9. Ярмоленко вновь обострял ситуацию - и вновь защитники выбили мяч, на сей раз в аут.

10. Гусев навешивал с фланга - Гармаш в борьбе с Клиши пробил в сторону ворот - выше.

11. Опаснейший прострел в штарфную в атаке "Сити" - Антунеш в последний момент выбил мяч на угловой.

12. Удар Наваса после розыгрыша штрафного неудачный - слишком неточно.

13. В ответнойт атаке киевлян последовал неудачный заброс из центра поля, мяч ушел за линию ворот.

14. Теодорчик получил удар ногой в грудь от Отаменди в борьбе за верховой мяч. Крайне неприятный момент.

15. Фернандо выбил мяч в аут. Отаменди и Буяльский столкнулись и оба получили травмы.Буяльскому, похоже, досталось больше...

16. Матч вроде и не грубый, но как-то так получается, что уже несколько серьезных тавм получили игркои и той, и другой команды.

17. Сабалета простреливал мяч головой с угла штрафной во воратарскую - прямо в ноги защитнику "Динамо"...

18. Предупреждение Отаменди - за разговоры с арбитром.

19. Антунеш очень опасно простреливал в штрафную с фланга - партнеры оказались в оффсайде.

20. Предупреждение Антунешу - грубая игра против Наваса.

21. Простре из глубины поля на Сабалету оказался слишком сильным - мяч ушел в аут.

23. Замена у "Сити" - Демикелис вместо Отаменди. Двух центральных защитников уже поменял "Сити"...

24. Проход Агуэро по флангу был заблокирован умелыми действиями в защите Хачериди.

25. Фернандиньо очень грубо играет в борьбе с Ярмоленко. Судья не дает желтую карточку.

27. Демикелес грубо сыграл против Буяльского. Очень опасный штрафной заработали киевляне.

28. Опасный навес со штрафного, но в верховой борьбе защитники "Сити" оказались на высоте.

29. Атака "Сити" в которой Туре не смог остановить мяч и обработать... Сорвалась атака хозяев поля.

30. Показательный момент - Туре на повышенных тонах общается с вратарем Хартом. Нервничают игроки "Сити".

31. Еще одна атака киевлян - Ярмоленко не успевает на пас Гармаша. Защитники оказались на высоте.

33. ГАРМАШ!!!!! Шикарный момент, который не сумел завершить ударом головой игрок "Динамо". Кроме того, в столкновении с защитником получил травму головы Сергей.

34. Буяльский дошел до края поля и навешивал в штрафную - мяч ушел за линию ворот.

35. Атака "Сити" - Агуэро пробил из-за пределов штрафной мимо ворот.

36. Агуэро грубо нарушил правила на Хачериди у кромки поля. Судья вновь обходится без предупреждения.

38. Клиши после замечательной многоходовки "Сити" простреливал в центр штрафной, но там былит только защитники "Динамо".

39. Не клеится сегодня игра у "Сити" и шансы "Динамо" на достойный результат весьма велики.

40. Теодорчик так и не смог нанести удар по воротам в борьбе с защитником, находясь в штрафной площади.

41. В ответной атаке Агуэро не успел к мячу после сильного паса - от ворот пробьет Шовковский.

42. Сильва пытался обострить ситуацию пасом в центр штрафной "Динамо", но защитники успели выбить мяч в аут.

43. В ответной атаке Буяльский не смог забрать мяч у защитника, прессингуя его до штрафной площади.

44. Фернандиньо отдавал острый пас на Сильву - очень сильно. Первым к мячу предсказуемо успел Шовковский.

45. Арбитр компенсировал 3 минуты к первому тайму.

45+1. Фернандо оттолкнул Буяльского в борьбе за мяч, который навесили из глубины поля игроки "Динамо".

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм показал, что игроки "Манчестер Сити" не собираются атаковать и готовы лишь на то, чтобы оберегать добытое в Киеве преимущество - 3:1. Отчасти, это происходит вынужденно, от того, что два важнейших игрока обороны получили травмы уже в начале матча. Отчасти, "горожане", похоже и не собирались чересчур стараться в атаке. Слишком комфортное преимущество они получили в первом матче на киевском НСК "Олимпийский".

В этой ситуации киевляне вполне прогнозируемо имеют территориальное и игровое преимущество, но вот забить гол у команды никак не получается. Даже хотя бы один. "Сити" отлично действует в обороне, чего команде вполне достаточно. Для того, чтобы обострить ситуацию в этом матче и в противостоянии в 1/8 финала в целом киевлянам нужен хотя бы один гол...

Возможно, в перерыве Сергей Ребров найдет какие-то особенные слова, которые помогут команде наконец-то забить гол. Возможно, и не один...

Второй тайм начался!

Замена у "Динамо" - Гонсалес вместо Теодорчика.

46. Мяч развели с центра поля игроки "Динамо".

47. Киевляне катают мяч в центре поля, но никак не могут начать атаку.

48. Буяльский нарушил правила в центре поля. И туту же Фернандиньо пострадал в столкновении с Велозу.

49. Туре опасно идет вперед, но пасует на Гармаша. Тот бьет прямо в туловище... Шовковского.

50. Опаснейший штрафной для "Сити" - Сильва навешивал, оффсайд у Мангала.

51. Очень грубый фол против Гусева в центре поля... И вновь без предупреждения для игрока "Сити".

52. Ответ "Динамо" - теперь вне игры у игрока украинской команды.

53. Агуэро в борьбе с Драговичем бил по воротам - мяч отскочил в аут.

54. Навас сделал слишком сильный пас на партнера - от ворот введет мяч в игру Шовковский.

55. Сабалета с фланга навешивает в штрафную, мяч спокойно забрал Шовковский.

56. Предупреждение Гармашу - грубый фол против Агуэро. Очень опасный штрафной для англичан.

57. Туре бьет со штрафного - выше ворот.

58. Гармаш ошибся в центре поля, но атака "Сити" захлебнулась...

59. Агуэро "прощает" киевлян. После отличного паса Туре вышел на ударную позицию, но пробил мимо под острым углом.

60. Игроки "Сити" катают мяч в центре поля. Их все устраивает...

61. Штанга спасает "Динамо" после удара Наваса. Опять шикарный пас на ход отдал Туре.

62. Замена у "Динамо" - Яковенко вместо Гусева.

63. Ярмоленко едва не воспользовался ошибкой соперника в центре поля и потерей мяча. Андрей пробил прямо в руки вратарю Харту.

64. Замена у "Динамо" - Сидорчук вместо Гармаша.

65. Харт подскользнулся и упал выбивая мяч, но Ярмоленко не успел помешать вратарю...

66. Все менее настойчивые атаки "Динамо"...

67. Ярмоленко получил травму в центре поля в столкновении с Мангала.

68. Вида теряет мяч в борьбе с защитником в центре поля.

69. Буяльский получил пас из аута и оказался в опасной близости от ворот, но не смог извлечь выгоду из ситуации.

71. Мяч попал в руку Яковенко и, тем самым, прервалась атака киевлян.

72. ТУРЕ!!!! Шикарный удар в касание, но, не менее хорошо сыграл Шовковский.

73. Ответ киевлян и мяч после удара Ярмоленко уходит далеко в аут.

74. Агуэро не смог ударить по воротам оказавшись с мячом в штрафной площади после грубой ошибки Сидочука. Подстраховали партнеры-защитники.

75. Во второй волне атаки англичан Яковенко сумел выбить мяч в аут.

76. Заброс на Агуэро из центра поля оказался запоздалым - игрок "Сити" в оффсайде.

77. Вида резко обострил ситуацию, навесив в штрафную - Харт перевел мяч на угловой.

78. В ответной атаке англичан Агуэро выдал шикарный пас на Силву, но тот не успел овладеть мячом в борьбе с Шовковским.

79. Замена у "Сити" - Стерлинг вместо Силвы.

80. Велозу подавал штрафной с угла поля - мяч прилетел прямо в руки Харту.

81. Повтор показывает, что Демикелес нарушил правила в борьбе с Хачериди. Пенальти был...

82. Клиши в борьбе с Видой теряет мяч у боковой линии в атаке "Сити".

83. Антунеш подавал с угла штрафной во вратарскю площадь - сразу несколько игроков "Динамо" оказались вне игры.

84. Игроки "Сити" катают мяч в центре поля.

86. ЯРМОЛЕНКОООО!!! Не успел к мячу после паса Сидорчука и не ударил по воротам. Фернандиньо, кстати, подставлял бедро Андрею. Вновь судья "зажилил" пенальти...

88. Англичане выиграли борьбу у кромки в центре поля. Команды доигрывают матч.

89. Стерлинг попытался с острейшего угла пробить по воротам, но попал в руки Шовковскому.

90. Хачериди получил травму ноги в борьбе с защитником. Обидная травма на последних минутах.

Арбитр добавил 4 минуты к основному времени матча.

90+1. Обменялись отсрыми атаками команды - в атаке "Динамо" отлично действовали в игре головой защитнкии "Сити", затем пришел черед демонстрировать свое мастерство Шовковскому.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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