Капитан "Шахтера" Срна назвал Тайсона новым лидером команды

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал матч против "Андерлехта" в эфире телеканал "Футбол 1", отметив, что у команды появился новый лидер.

"У нас появился новый лидер – Тайсон. Он очень важный для нас футболист, умеет отдать отличный последний пас, он – на пике", - считает Срна.

«Шахтер» в первом тайме показал характер и хорошую атакующую игру. 3:1 – хороший счет для нас. У «Андерлехта» было 2-3 момента во втором тайме, в нем мы сыграли не так хорошо, как в первом. Мы отдадим все силы, чтобы пройти дальше. Мы работаем для болельщиков. Время покажет, но мы на пике и играем хорошо», - добавил футболист.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Андерлехт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1.

Ответный матч «Андерлехт» - «Шахтер» состоится 17 марта в Брюсселе.