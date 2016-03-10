Игрок "Шахтера" Кучер про матч с "Андерлехтом": Впереди 90 минут на выезде, еще ничего не решено

После первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта» своими эмоциями в эфире телеканала "Футбол" поделился защитник «горняков» Александр Кучер.

"Как получилось забить? Хорошая подача была, осталось только подставить голову под мяч. Могли забить больше, но 3:1 - неплохой результат. Обидно, что пропустили. Задача была начать матч агрессивно и забить быстрый гол", - отметил игрок.

"Тайсон - это потеря для нас, он делает большой объем работы, создает много остроты и обороне помогает... Но будем надеяться, что он восстановится к ответному матчу. Хорошо, что забили третий гол, но у нас еще 90 минут на выезде и еще ничего не решено", - добавил Кучер.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Андерлехт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1.