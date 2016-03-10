Луческу после игры с "Андерлехтом": "Очень жаль, что пропустили гол"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу после игры с "Андерлехтом" похвалил свою команду в эфире телеканала "Футбол 1" и посетовал на то, что был пропущен гол в матче на своем поле.

"Очень сложная получилась игра. Мы заслужили эту победу, бились за каждый мяч. Очень хорошо провели первый тайм, но во втором тайме чувствовалось, что нет Тайсона. Через него шли все нити игры. Нас ждет очень тяжелая игра в Брюсселе. «Андерлехт» - сильная, мощная и агрессивная команда. Будем надеяться, что через неделю Тайсон сможет сыграть, вернется в состав и Тарас Степаненко... Очень жаль, что пропустили гол, но что мы теперь можем сделать".

Комментируя травму Тайсона, тренер отметил: "Посмотрим, завтра-послезавтра определим сложность повреждения. У нас были моменты, которые мы не реализовали в первом тайме. Это касается Факундо Феррейры, который мог и сам забивать и отдавать своим партнерам. В первом тайме очень хорошо двигались, но во втором тайме сдали физически. В целом, доволен результатом. У нас сейчас важная игра в чемпионате с «Днепром», а потом будем готовиться к ответному матчу. Спасибо публике, которая нас сегодня поддерживала. Им понравилось болеть в Лиге Европы и это чувствуется".

"Малышев и Коваленко с начала игры выглядели неуверенно, но спустя 15-20 минут пришли в себя и смогли показать хорошую игру. Этот результат заслужили все вместе, команда", - подытожил Мистер.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Андерлехт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1.