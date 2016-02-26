Инфантино: вы будете гордиться ФИФА

На ней он сообщил, что его на посту генерального секретаря УЕФА, который он занимал с 2009 года, сменит "человек не из Европы", передает ТСН.

Кто это будет, пока не сказал, однако подчеркнул, что выбор будет оптимальным для ФИФА.

Кроме того Инфантино отметил, что все будут гордиться ФИФА.

"Хочу сказать всем вам, что вы будете гордиться ФИФА, будете гордиться тем, что ФИФА делает для футбола. Я хочу вернуть ФИФА в футбол, а футбол в ФИФА. Я покажу всему миру, что я не кандидат Европы, я - кандидат футбола, а футбол не имеет границ", - сказал Инфантино.

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Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швейцарец Джанни Инфантино избран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) во втором туре голосования ассоциаций-членов организации. 45-летний Инфантино получил 115 голосов из 207.