Игрок "Шахтера" Степаненко про "Андерлехт": "Все в наших руках"

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой «горнякам» выпало сыграть с «Андерлехтом» в эфире телеканала "Футбол 1".

«Думаю, что команда нашего уровня, по силам. Можно и нужно играть, проходить дальше. Все не так легко как кажется, но все в наших руках», - отметил игрок.

На вопрос кто заменит его из-за дисквалификации в первом матче во Львове, Степаненко заметил: «Решение за тренерским штабом, но и Василий Кобин может сыграть, и Ярослав Ракицкий. Тренер изучит соперника и будет выбирать тактику и состав».

А говоря о настроениях в команде перед жеребьевкой, сказал: «Особых предпочтений по соперникам не было, не хотелось немецкие клубы. Были готовы к любому сопернику. «Андерлехт» - очень даже неплохо».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой соперником горняков стал "Андерлехт". Первый матч пройдет во Львове 10 марта, ответный - в Брюсселе, 17 марта.