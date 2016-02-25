Защитник "Шахтера" Кривцов про матч с "Шальке": "Наша игра была близка к идеалу"

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал победный матч против «Шальке» в Лиге Европы в эфире телеканала «Футбол 1».

"Сегодня наша игра была близка к идеалу. Забили три мяча, могли забить еще. В обороне сыграли здорово, счет по игре, - отметил игрок. - Они начали резко, мы приноровились и начали играть в свою игру. Пошли моменты, оставалось только забить".

"Сегодня мне с Ракицким очень помогли Степаненко и Малышев, которые поочередно выходили вперед. Силы позволяли уходить в контратаки", - добавил Кривцов.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.