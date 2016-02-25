Тренер "Днепра" Маркевич уже знает, кто заменит Селезнева в составе команды
Тренер днепропетровского "Днепра" поделился мнением относительно перехода Евгения Селезнева в "Кубань" и рассказал, кем можно заменить игрока в составе команды.
Об этом сообщает Футбол 24.
"Евгений два дня назад улетел в Краснодар. Я до последнего момента не знал, что он едет. Ну а потом уже решили, поэтому ничего не сделаешь", - начал тренер.
Относительно того, насколько ощутима эта потеря для "Днепра", Маркевич отметил: "Уже много у нас потерь, приходится с этим мириться. Надо работать с теми футболистами, которые остались с нами. Переведем Матеуса в атаку, будем выходить из этой ситуации".
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Евгений Селезнев за время своих выступлений в "Днепре" стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате Украины (68 голов в 139 матчах), Кубке Украины (вместе с Дмитрием Михайленко, по 10 голов в 18 матчах) и еврокубках (10 голов в 35 матчах).