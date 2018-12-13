Ворскла крупно проиграла португальскому Спортингу в последнем матче Лиги Европы

Гостевая игра завершилась со счетом 3:0.

В Лиссабоне на Арене Жозе Алваладе завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором местный Спортинг принимал украинскую Ворсклу из Полтавы.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева поля активно начали матч и забили три гола уже в первом тайме.

Уже на 17-й минуте свое большое преимущество португальцы воплотили в гол. Затяжная атака «Спортинга» завершилась тем, что мяч после серии рикошетов и ударов попал в голову Монтеро и от нее попал в ворота - 1:0.

Спустя 18 минут, на 35-й, в быстрой контратаке «Спортинга» участвовало четыре футболиста, в то время как в обороне полтавчан было всего два игрока. Бруну Фернандеш прострелил вдоль ворот и Мигел Луиш спокойно закатил мяч в ворота.

Наконец, на 44-й минуте, случился очень похожий гол с тем, что был забит девять минут назад. Снова прострел справа от Бруну Фернандеша и на этот раз Монтеро в касание отправил мяч в сетку ворот. Правда, автогол записали на Ардина Далку - 3:0.

После перерыва хозяева поля спокойно контролировали мяч и без труда довели матч до победы.

Таким образом, Ворскла набрала 3 очка на групповом этапе Лиги Европы и завершила год с 1 победой при 5 поражениях - 3 очка.