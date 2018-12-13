Киевское Динамо проиграло Яблонецу в последнем туре группы Лиги Европы

Матч завершился со счетом 0:1.

На столичном НСК Олимпийский завершился матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором киевское Динамо принимало чешский Яблонец.

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости достаточно активно начали матч и уже на 10-й минуте игры открыли счет. После навеса с углового Долежал на линии вратарской выпрыгнул перед Кадаром и головой отправил мяч в ворота - 0:1.

В дальнейшем киевляне перехватили инициативу и много и страстно атаковали. Например, на 61-й минуте Цитаишвили сразу же после выхода на поле на замену создал голевой момент - прошел оппонента на левом фланге и сделал прострел на ближнюю штангу, но Беседин попал в стойку ворот. А на 78-й минуте после навеса Цыганкова со штрафного с левого фланга мяч застрял в ногах футболистов, и Вербич с линии вратарской не попал в ворота.

Тем не менее, матч так и закончился минимальным поражением киевлян, но команда Александра Хацкевича, досрочно заняла 1-е место в группе, набрав в общей сумме 11 очков в турнирной таблице - 3 победы при 2 ничьих и 1 поражении.