Клуб украинского вратаря Лунина сыграет против Реала в 1/8 финала Кубка Испании
18:57, 13 декабря 2018Футбол
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В Леганесе Лунин выступает на правах аренды, игрок принадлежит Королевскому клубу из Мадрида.
Лунин отбил пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании и попал в объятия партнеров / twitter.com/CDLeganes
В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны по футболу, по итогам которой Леганес сырает с мадридским Реалом.
Результаты жеребьевки публикует официальный сайт соревнований.
Главная интрига этой пары для украинских болельщиков заключается в том, что украинский вратарь Андрей Лунин играет в составе Леагнеса, а права на него принадлежат Реалу.
Кроме того, недавно мадридский клуб пригрозил отозвать украинца из аренды, так как Леганес не дает достаточно игрового времени голкиперу.
В Леганесе прислушались к угрозм из Мадрида и поставили украинского вратаря в состав на матча 1/16 финала Кубка Испании, где Лунин отразил пенальти в игре с Райо Вальекано.
К сожалению, краинец из-за контрактных обязательств не сможет принять участие в матчах против Реала.
Матчи пары Реал - Леганес состоятся 9 и 16 января 2018 года.
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