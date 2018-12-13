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Клуб украинского вратаря Лунина сыграет против Реала в 1/8 финала Кубка Испании

18:57, 13 декабря 2018
Футбол
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Лунин отбил пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании и попал в объятия партнеров / twitter.com/CDLeganes

Результаты жеребьевки публикует официальный сайт соревнований.

Главная интрига этой пары для украинских болельщиков заключается в том, что украинский вратарь Андрей Лунин играет в составе Леагнеса, а права на него принадлежат Реалу. 

Кроме того, недавно мадридский клуб пригрозил отозвать украинца из аренды, так как Леганес не дает достаточно игрового времени голкиперу.

В Леганесе прислушались к угрозм из Мадрида и поставили украинского вратаря в состав на матча 1/16 финала Кубка Испании, где Лунин отразил пенальти в игре с Райо Вальекано. 

К сожалению, краинец из-за контрактных обязательств не сможет принять участие в матчах против Реала.

Матчи пары Реал - Леганес состоятся 9 и 16 января 2018 года.

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Теги: #Андрей Лунин#Реал Мадрид#Леганес