Шахтер опередил Динамо по количеству очков на групповых этапах ЛЧ
17:58, 13 декабря 2018Футбол
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За 13 сезонов горняки набрали 101 балл, в то время как киевляне за 16 сезонов - 100 очков.
Шахтер опередил Динамо по количеству очков за все время выступлений в ЛЧ / shakhtar.com
Донецкий «Шахтер» обогнал киевское «Динамо» по количеству очков, набранных в поединках групповых этапов Лиги чемпионов.
горняки накануне сыграли вничью с «Лионом» (1:1) в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019 и набрали 101 очко за 13 розыгрышей турнира, сообщает Sport.ua.
В активе «Динамо» 100 набранных очков за 16 розыгрышей Лиги чемпионов.
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