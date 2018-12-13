Шахтер опередил Динамо по количеству очков на групповых этапах ЛЧ

За 13 сезонов горняки набрали 101 балл, в то время как киевляне за 16 сезонов - 100 очков.

Донецкий «Шахтер» обогнал киевское «Динамо» по количеству очков, набранных в поединках групповых этапов Лиги чемпионов. горняки накануне сыграли вничью с «Лионом» (1:1) в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019 и набрали 101 очко за 13 розыгрышей турнира, сообщает Sport.ua. В активе «Динамо» 100 набранных очков за 16 розыгрышей Лиги чемпионов.

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