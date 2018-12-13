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Шахтер опередил Динамо по количеству очков на групповых этапах ЛЧ

17:58, 13 декабря 2018
Футбол
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Шахтер опередил Динамо по количеству очков за все время выступлений в ЛЧ / shakhtar.com

горняки накануне сыграли вничью с «Лионом» (1:1) в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019 и набрали 101 очко за 13 розыгрышей турнира, сообщает Sport.ua.

В активе «Динамо» 100 набранных очков за 16 розыгрышей Лиги чемпионов.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер