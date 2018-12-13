Фанатов английского Тоттенхэма избили стюарды стадиона Камп Ноу в Барселоне

Это уже не первый инцидент с английскими болельщиками на стадионе Барселоны.

Фанаты английского футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур (Лондон) пожаловались на стюардов стадиона Камп Ноу в Браселоне, где их команда проводила гостевой матч Лиги чемпионов против Барселоны.

Стюарды применили силу и спецсредства в отношении болельщиков гостей - полицейские дубинки, сообщает SportArena.

Причиной странного поведения стюардов стало то, что английские болельщики якобы сели не на свои места в гостевом секторе. При этом у самих болельщиков претензий друг к другу и к стюардам не было.

Фаны Хотспур записали ряд видео и выложили их в соцсети.

«Нас поставили в известность о ряде сложностей, с которыми столкнулись наши болельщики на стадионе. Мы обеспокоены новостями, полученными от наших болельщиков, и планируем обратиться в соответствующие органы», — приводит ESPN слова представителя Тоттенхэма.

Как сообщал УНИАН, в выездном матче команда Маурисио Почеттино сыграла с каталонцами вничью - 1:1, что позволило им выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Это уже далеко не первый инцидент с участием стюардов домашнего стадиона Барселоны и английскими болельщиками. Весной нынешнего года, 14 апреля, футбольный клуб Челси обратился с жалобой в УЕФА по поводу обращения с болельщиками клуба на стадионе Камп Ноу в гостевом матче Лиги чемпионов.