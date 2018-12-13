Шахтер не будет сеянным клубом при жеребьевке Лиги Европы

Горняки не попали в четверку лучших среди команд занявших 3-и места в группах Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер не попал в четверку сеянных команд из восьми участников группового этапа Лиги чемпионов, которые заняли 3-и места в своих группах и перешли во второй по значимости еврокубок.

Статус сеянных получили португальская Бенфика, итальянские Интер (Милан) и Наполи (Неаполь) и испанская Валенсия, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вместе с дончанами, сеянными в Лиге Европы также не будут бельгийский Брюгге, турецкий Галатасарай (Стамбул) и чешская Виктория (Пльзень).

Таким образом, возможными соперниками Шахтера в 1/16 финала второго по значимости еврокубка стали указанные выше четыре сеянные команды из Лиги чемпионов, а также победители групп Лиги Европы - английские Арсенал, Челси (обе - Лондон), немецкий Айнтрахт (Франкфурт), австрийский Ред Булл (Зальцбург) и хорватское Динамо (Загреб). Еще семь потенциальных соперников Шахтера определятся сегодня вечером, по итогам матчей заключительного 6-го тура группового этапа ЛЕ.

Победители двух других групп Лиги Европы - киевское Динамо и российский Зенит (Санкт-Петербург), не могут быть соперниками дончан, так как УЕФА разводит на стадии 1/16 финала ЛЕ клубы из одной национальной ассоциации, а также постоянно разводит при жеребьевках клубы и национальный сборные Украины и России.