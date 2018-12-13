Спортинг - Ворскла: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

Полтавская команда прощается с еврокубками.

Сегодня, 13 декабря, полтавская "Ворскла" проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы на выезде с португальским "Спортингом". Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе". Начало - в 22.00 по киевскому времени.

Смотреть матч "Спортинг" - "Ворскла" можно на телеканале "Футбол 2" начиная с 21.55.

Турнирный расклад

В группе Е, где помимо "Ворсклы" и "Спортига", выступают лондонский "Арсенал" и азербайджанский "Карабах", последний 6-й тур уже практически ничего не решает.

Лондонский клуб при любых раскладах финиширует первым (13 очков), "Спортинг" будет вторым (10 очков), и лишь "Ворскла" (3-е место) и "Карабах" (4-е) теоретически могут поменяться местами. На данный момент у команд по 3 очка, а также равный показатель личных встреч. А вот разница мячей - в пользу полтавчан (минус 6 у "Ворсклы" и минус 10 у "Карабаха"). Таким образом, только громкая сенсация в матче "Арсенал" - "Карабах" может подвинуть "Ворсклу" с третьей позиции.

Спортинг - Ворскла: прогноз букмекеров

По данным портала Betexplorer, собирающего данные из более чем 20 ведущих букмекерских контор мира, безусловным фаворитом встречи является "Спортинг". Средний коэффициент на победу хозяев в сегодняшней игре составляет 1,32. Ничья оценивается показателем 5,35, на победу "Ворсклы" дают коэффициент 9,14 к 1.