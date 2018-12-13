Футболисты и болельщики Лиона не могут покинуть Киев из-за снегопада
13:37, 13 декабря 2018Футбол
134 0
Погодные условия не позволяют французам вылететь из Украины.
"Шахтер" - "Лион" / REUTERS
Футболисты, персонал и фанаты французского "Лиона" не могут покинуть Киев из-за сильного снегопада в городе.
«Мы бы хотели отдать должное своим болельщикам, которые задерживаются в Киеве из-за погодных условий. Вылет из Украины не состоится до конца дня. Удачи и спасибо за поддержку во вчерашнем матче», - говорится в сообщении клуба в твиттере.
Напомним, что "Лион" в среду, 12 декабря, сыграл с "Шахтером" вничью (1:1) и занял второе место в группе, что позволило команде выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня на НСК Олимпийский свой матч проведет "Динамо", которое в Лиге Европы встречается с "Яблонцем". Начало игры - в 19:55.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19