Футболисты и болельщики Лиона не могут покинуть Киев из-за снегопада

Погодные условия не позволяют французам вылететь из Украины.

Футболисты, персонал и фанаты французского "Лиона" не могут покинуть Киев из-за сильного снегопада в городе.

«Мы бы хотели отдать должное своим болельщикам, которые задерживаются в Киеве из-за погодных условий. Вылет из Украины не состоится до конца дня. Удачи и спасибо за поддержку во вчерашнем матче», - говорится в сообщении клуба в твиттере.

Напомним, что "Лион" в среду, 12 декабря, сыграл с "Шахтером" вничью (1:1) и занял второе место в группе, что позволило команде выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня на НСК Олимпийский свой матч проведет "Динамо", которое в Лиге Европы встречается с "Яблонцем". Начало игры - в 19:55.