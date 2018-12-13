Динамо - Яблонец: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

Сегодня киевляне проведут последний матч в 2018 году.

Сегодня, 13 декабря, киевское "Динамо" проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против чешского "Яблонца". Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 19.55.

Смотреть матч Динамо - Яблонец онлайн можно на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции - в 19.50.

Место встречи

Поединок состоится менее чем через сутки после игры Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион", которая собрала 39 000 болельщиков на НСК "Олимпийский". Делом чести для болельщиков "Динамо" будет поддержать команду в своем родном городе не менее активно. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич накануне выразил надежду, что домашний матч "бело-синих" соберет больше зрителей, чем поединок "Шахтера".

Турнирный расклад

В группе К Лиги Европы уже практически все ясно, а поединок "Динамо" - "Яблонец" не будет иметь никакого турнирного значения. Встречаются первая и последняя команды квартета, и при любом итоге игры коллективы останутся на своих местах. У "Динамо" после пяти туров 11 очков (три победы и две ничьих), в активе "Яблонца" всего 2 пункта (две ничьих при трех поражениях). Таким образом, на кону будут стоять исключительно престиж, а также рейтинговые очки в реестре УЕФА и, разумеется, денежные бонусы.

Динамо - Яблонец: прогноз букмекеров

По данным портала Betexplorer, собирающего данные из более чем 20 ведущих букмекерских контор мира, явным фаворитом встречи, по мнению аналитиков, является "Динамо". Средний коэффициент на победу хозяев в сегодняшней игре составляет 1,79. Ничья оценивается показателем 3,52, на победу "Яблонца" дают коэффициент 4,77 к 1.