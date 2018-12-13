"Шахтер" под волшебным киевским снегопадом вылетел из Лиги Чемпионов (фоторепортаж)

Игра проходила в непростых погодных условиях, которые сказывались и на характере игры обеих команд.

В среду, 12 декабря, на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" сразился с командой из французского Лиона.

Это был заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов и он завершился со счетом 1:1.

Не сумев выиграть у французов, команда из Донецка заняла 3-е место в итоговой таблице Группы F и в феврале продолжит выступления во втором по значимости еврокубке Лиге Европы.

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Матч "Шахтер" - "Лион" состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Изначально игра должна была пройти в Харькове, однако из-за введения в регионе военного положения УЕФА приняло решение перенести игру "Шахтера" в Киев, на домашнюю арену ФК "Динамо".

Матч Шахтер-Лион проходил в непростых погодных условиях - снегопад в Киеве шел волшебный, но сказывался на характере игры обеих команд.

Матч Шахтер - Лион в фотогалерее УНИАН

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" в Киеве (1:1) и по итогам группового турнира занял третье место в группе F, пропустив вперед себя "Манчестер Сити" и "Лион". Горняки получили право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, где примет участие также и киевское "Динамо".